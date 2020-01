Graziani: “Chiesa nella scuderia di Totti? Colpo suggestivo. Cutrone è una scommessa, ecco due centravanti che prenderei”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani a Radio Bruno ha parlato della possibilità che Federico Chiesa finisca “sotto la procura” di Francesco Totti, ma non solo: “Federico Chiesa nella scuderia di Totti? Sarebbe un colpo ad effetto, sicuramente suggestivo. Cutrone alla Fiorentina? A me non appassiona molto questo calciatore. Anche perché la Fiorentina allora poteva tenere Simeone. I viola dovrebbero andare su calciatori come Zaza o Piatek; Cutrone è una scommessa. Se la Fiorentina non trova un attaccante in grado di segnare dieci gol, è dura fino alla fine”.