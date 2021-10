Graziani: “Ci sono profili nella Fiorentina che possono sostituire bene Gonzalez. Castrovilli è da recuperare”

A Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani, parlando anche della partita di stasera tra Lazio e viola. Queste le sue parole: “L’assenza di Gonzalez è pesante per la Fiorentina, ma ci sono profili che lo possono sostituire bene. Almeno che non sia in emergenza totale, adattare i giocatori a ruoli non loro è una cosa che non farei mai.

E ancora: “C’è un Castrovilli da recuperare a pieno perché non è stato quel giocatore che ci aspettavamo dopo la prima stagione. Con Italiano a centrocampo può fare bene”