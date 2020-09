Graziani: “Ho undici costole fratturate, sei vertebre rotte e la milza KO. E menomale che non sono caduto sul cemento, sennò…”

Un volo che ha portato a delle conseguenze importanti. L’ex giocatore e allenatore della Fiorentina, Ciccio Graziani, se l’è vista brutta. Ricoverato in ospedale ad Arezzo, racconta a Tuttosport: “Dovevo riparare un buco nella rete di recinzione del nostro centro sportivo, vicino ai campi di calcetto. Sono salito su una scala allungabile, ma poi si sono rotti dei ganci e sono volato giù da un’altezza di 6-7 metri. Ho 11 costole fratturate, ma per fortuna non ho organi lesionati. E poi 6 vertebre rotte ma senza danni al midollo spinale. Ho la milza fuori uso ma forse non devono operarmi per asportarmela. Ho avuto la fortuna di essere caduto non di testa, ma sui glutei e sulla schiena e in più sull’erba sintetica e non sul cemento. Sennò… E’ andata bene”.

