Graziani: “Iachini è un piccolo Mazzone. Non si può pensare a Spalletti o Emery, viaggiano su cifre alte. La Fiorentina è attenta”

L’ex giocatore Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno parlando di calcio e di Iachini: “Avevamo fame di calcio, dentro il nostro calcio c’è passione. Credo che la società sia molto attenta, nessuno deve dormire sugli allori, poi si vedrà con vittorie e traguardi importanti”.

E ancora: “De Zerbi è in ascesa, sta facendo benissimo. E’ come Sarri. Sono allenatori votati a un certo tipo di gioco. Non hanno idea ben precisa. Anche Juric è bravo, ma si adatta dove va. De Zerbi vuol giocare in una maniera e la squadra gioca bene. Non si può pensare di prendere Spalletti, Emery. Questi viaggiano a 5 milioni di Euro all’anno”.

E su Iachini: “Si contraddistingue come uno che chiami in emergenza. Poi se lo vai a vedere nel gioco non ha una sua identità. Spesso è stato chiamato per risolvere problemi. E’ un piccolo Mazzone”.