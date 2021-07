L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno per parlare di alcuni temi viola. Queste alcune delle sue parole: “Se fai 3 o 4 amichevoli con squadre di dilettanti alla prima partita vera puoi andare in difficoltà. Importante giocare con l’Espanyol. La Roma sta affrontando avversarie ben più impegnativi. In attacco servono giocatori funzionali. Al momento Kokorin non ha lasciato tracce, difficile valutarlo. Italiano deve capire se è un giocatore serio o va ceduto”.