Graziani: “Italiano cambi qualcosa, Jovic e Cabral sono arrabbiati con lui. Nel calcio di oggi, ai giocatori non gliene frega nulla se…”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina e opinionista Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione viola: Penso che Italiano debba cambiare qualcosa dal punto di vista tattico: adesso sta a lui andare incontro alle esigenze dei suoi giocatori, non loro a lui. I giocatori che sta penalizzando vanno recuperati, assolutamente. Non si intestardisca dal punto di vista tattico”.

Sull’attacco viola: “Sia Jovic che Cabral sono arrabbiati con Italiano. Lui sta prendendo una posizione molto netta, e il giocatore può anche accettarlo; magari è una scelta per stimolarlo. Il calcio è cambiato: se un giocatore non scende in campo, neanche gli interessa, non gliene frega nulla. Per lo stipendio che hanno… In ogni caso, perché Italiano non prova a cucire un vestito diverso per andare incontro a Jovic? Per me sta sbagliando, per quanto sia un ottimo tecnico. Se davanti va tutto male, cambiamo, ma non sembra che lui la pensi così”.