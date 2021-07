Graziani: “La Fiorentina metterà a disposizione di Italiano giocatori importanti. Ecco cosa ho detto ad Antognoni”

L’ex calciatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno della squadra viola, a pochi giorni dall’inizio del ritiro di Moena: “Per Italiano la strada dovrebbe essere in discesa viste le ultime annate vissute dalla squadra viola. La società gli metterà a disposizione giocatori importanti. L’obiettivo dovrebbe essere quello di lottare per un posto in Conference o Europa League. Antognoni? L’ho sentito, sapevo che avrebbe incontrato Barone, ma gli ho consigliato di parlare direttamente con Commisso. Gli ho consigliato di rimanere alla Fiorentina, magari prendendo in considerazione un ruolo nelle giovanili”.