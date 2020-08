Graziani: “La Fiorentina non dovrà sbagliare l’attaccante, anche a costo di un sacrificio. Venderei Chiesa per prendere Belotti e su Bernardeschi dico che…”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani ha parlato così del mercato viola a Radio Bruno: “Sappiamo che la Fiorentina sta cercando vari calciatori. Addirittura ho letto di un ritorno di Bernardeschi. Se dovessi vendere Chiesa andrei a capitalizzare al meglio per cercare poi calciatori adatti alla Fiorentina. Ritorno di Bernardeschi? Non sarebbe visto bene dalla piazzata. Inoltre lui non si è mai inserito alla Juventus. La Fiorentina non dovrà sbagliare l’attaccante, anche a costo di un sacrificio finanziario. Piatek? A me non dispiace, farei un tentativo per rimetterlo in sella. Con i soldi di Chiesa andrei a prendere Belotti, anche a pari soldi”.

