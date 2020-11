Graziani: “Le ragioni per confermare Iachini Commisso ce le aveva, anche la squadra era d’accordo”

A Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore viola Ciccio Graziani. Queste le sue parole sull’attuale situazione in casa Fiorentina: “La squadra ha perso fiducia nel suo allenatore. Iachini è stato confermato perchè c’erano i presupposti giusti: risultati nell’ultima parte di stagione e buon feeling con i giocatori. Ovviamente Rocco Commisso si sarà detto “perchè cambiare?”, avrà avuto anche un feedback da parte dei giocatori in rosa. Poi questi presupposti sono venuti già meno, con risultati non soddisfacente e una squadra che non sembra più seguire Iachini. A Roma mancava un attaccante, poi magari la Fiorentina perdeva 5-0, ma almeno provavi a giocartela là davanti”.

