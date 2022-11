Graziani: “Luis Alberto potrebbe cambiare volto a questa squadra, ma il trequartista non è una priorità. Il più forte ce l’abbiamo già in rosa”

L’ex bomber viola, ‘Ciccio’ Graziani, è intervenuto nel consueto appuntamento del mercoledì a Radio Bruno per fare il punto in casa Fiorentina, fra mercato e attualità:

“Non sarà un mercato semplice, soldi ce ne sono pochi a giro e trovare giocatori di qualità è difficile. Luis Alberto mi stuzzica, uno di quei giocatori che può migliorare qualsiasi squadra. Ma per prenderlo serve un importante sforzo economico. Sabiri invece non sposta gli equilibri: non so nemmeno se a Firenze rischierebbe di non giocare”.

E ancora: “La squadra non ha l’impellente necessità di un trequartista, devono invece capire se l’attacco rimarrà questo oppure se andrà via uno tra Jovic e Cabral per un altro centravanti. Restando sui trequartisti devo dire che secondo me il più forte tra a quelli che abbiamo in rosa è Saponara. Andrebbe lasciato libero dai dettami tattici, si è saputo riciclare adattandosi sull’esterno, ma così perde la sua libertà tecnica”.