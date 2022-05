Graziani: “Mi sarebbe piaciuto che i giocatori avessero chiesto di andare in ritiro. Cabral? Lo vede bene insieme a Joao Pedro”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Secondo me Cabral potrebbe fare molto bene con accanto una seconda punta, ad esempio Joao Pedro. Nella prossima stagione bisognerà ripartire dall’ex Basilea, e da un nuovo acquisto che faccia reparto con lui”.

E poi ha aggiunto: “Credo che la squadra vada applaudita per quello che ha fatto, in fondo se il campionato fosse finito saremmo in Europa. Ovviamente sabato contro la Juve sarà una partita da non sbagliare, ma gli elementi per fare bene ci sono. Io avrei portato la squadra in ritiro già da domani, anzi mi sarebbe piaciuto che fossero i giocatori a chiederlo”.