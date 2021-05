Graziani: “Non ricordo crescite veloci come quella di Vlahovic, ma occhio alla variabile tifosi. Gattuso sarebbe un lusso per Firenze”

A Radio Bruno ha parlato l’ex giocatore viola Ciccio Graziani, parlando tra le altre cose della crescita di Dusan Vlahovic. Queste le sue parole sull’attaccante serbo: “Non ricordo un giocatore cresciuto così velocemente, trasformazione impensabile. Vlahovic mi ricorda Bobo Vieri, ma in quel caso ci mise più. La variabile ora per lui sarà il ritorno allo stadio del tifo: deve dimostrare di poter reggere anche quella pressione. Deve imparare a gestire bene anche la sua vita privata. Gattuso a Firenze? Sarebbe un lusso per la Fiorentina”.