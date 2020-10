Graziani: “Pure la Fiorentina si è comportata bene, le chiamate di Commisso e Antognoni. Ma il Torino…”

Il terribile incidente domestico sembra essere ormai alle spalle per l’ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Graziani, che si è fatto davvero male cadendo mentre stava cercando di riparare una rete in un campo di calcetto di sua proprietà.

Però resta la vis polemica di Ciccio che colpisce uno dei suoi ex club come il Torino: “Mi ha chiamato anche il presidente della Federcalcio, Gravina – racconta Graziani a Tuttosport – Pure la Fiorentina si è comportata bene, mi hanno chiamato più volte Commisso e Antognoni, la Roma si è fatta sentire. Ma il Torino…Il Torino non può dimenticare la sua storia. Mi sarei aspettato che si ricordassero di me in un momento così grave”.

E invece. “Il Torino non ha neanche pensato di farmi una chiamata”.