Graziani: “Sarri alla Fiorentina? Ha una sfida importante da portare a termine. Milik a Firenze metterebbe in difficoltà Vlahovic”

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Graziani a Radio Bruno Toscana ha toccato vari argomenti di attualità: “Sarri a Firenze? Non verrà alla Fiorentina. Ha una sfida importante da portare a termine con la Juventus, credo che se non si dovesse ripartire nessuno potrebbe mettere in dubbio Beppe Iachini come allenatore della prossima Fiorentina. Mercato? Nainggolan guadagna cifre esagerate e l’anno scorso è stato fatto un tentativo, ci si potrebbe lavorare. Tonali non è alla portata della Fiorentina. Stesso discorso per Milik, che inoltre ha caratteristiche veramente simili a quelle di Vlahovic e metterebbe in difficoltà il serbo”.