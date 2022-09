Graziani: “Se Jovic non stava bene perchè era in panchina col Verona? Giocatori hanno troppo potere, ci fossi stato io…”

L’ex centravanti della Fiorentina Giuseppe Graziani è intervenuto a Radio Sportiva concentrando le proprie attenzioni sull’attaccante serbo della Fiorentina Luka Jovic: “Jovic è uno di quelli che ha patito la preparazione di Italiano in un modo incredibile. Ho l’impressione che non riesca a reggere il peso di occupare da solo l’area di rigore”.

E ancora: “Se col Verona non fosse stato bene, non avrebbe dovuto nemmeno essere portato in panchina. I giocatori hanno preso troppo potere su tutto, se ci fossi stato io in panchina dopo avrei preteso di farci due chiacchiere”.