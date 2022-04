Graziani: “Stasera la Fiorentina parte avvantaggiata dal punto di vista psicologico. La partita non avrà ripercussioni sul campionato”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana in vista della partita di stasera: “I viola hanno tutto da guadagnare, dal punto di vista psicologico sono avvantaggiati. Sarà importante fare bene entrambe le fasi, ma la Fiorentina ha dimostrato di essere una squadra vera. Cabral? Mi fido di Italiano, se giocherà vorrà dire che gli dà maggiori garanzie di Piatek. Il mister mette sempre in campo la formazione migliori ai suoi occhi, stasera in particolare ci sarà bisogno di tutti sia in campo che dalla panchina. In ogni caso, comunque, penso che questa partita non avrà ripercussioni sul campionato”.

E poi sulla Juventus ha aggiunto: “Ha perso tanto davanti e a centrocampo. I bianconeri sono arrivati quarti con Cristiano Ronaldo, e adesso non lo hanno più. La Juve ha fatto tanti punti nel girone di ritorno, ma ha delle difficoltà dovute ai tanti calciatori out per infortunio”.