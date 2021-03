A Radio Bruno ha parlato l’ex Fiorentina Ciccio Graziani, intervenendo su vari temi caldi in casa viola. Su Ribery ha detto: “Io lo terrei, mettendo però in chiaro le cose. Non può pensare di essere titolare fisso, ma se gestito bene può rimanere molto utile alla squadra”.

E poi: “Su Callejon faccio ancora fatica a capire perché non giochi, è stato troppo penalizzato. In quel ruolo il futuro può essere Sottil. Terim? Piuttosto riprenderei Dunga“