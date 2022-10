Graziani: “Un attaccante può sempre imparare a segnare, guardate Simeone. Cabral e Jovic penalizzati dal modulo”

L’ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Un attaccante che non segna può sempre imparare a farlo, l’allenamento serve a quello. Guardate Simeone e il miglioramento che ha fatto in questi anni. Detto questo la Fiorentina è diventata una squadra molto prevedibile, che non cambia mai sia nel modulo che nel gioco”.

E poi ha aggiunto: “Se Jovic è stato preso dal Real Madrid non può essere scarso. Semplicemente stiamo giocando in un modo che svantaggio il serbo e anche Cabral, al punto che è diventato titolare Kouame. E’ così impossibile pensare di vedere Cabral e Jovic insieme per qualche partita? Non vorrei che questo 4-3-3 fisso e immutabile penalizzasse alcuni giocatori…”.