Grazie alla vittoria contro gli Hearts la Fiorentina fa un passo avanti nel ranking UEFA

La vittoria contro gli Hearts non è servita alla Fiorentina solo per mettere quasi in ghiaccio il passaggio del turno in Conference League. Grazie ai tre punti conquistati ieri, infatti, la squadra di Vincenzo Italiano ha anche guadagnato una posizione nel ranking UEFA passando dal 104esimo al 103esimo posto.

In questa maniera la Fiorentina appaia a 13.270 il Torino, ormai da anni escluso dalle coppe europee eppure ancora presente nella graduatoria. Tra le italiane, nonostante il pessimo momento, la Juventus rimane la più alta.