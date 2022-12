Griffel: “Sabiri alla Fiorentina? Fossi in lui farei un passo alla volta e finirei la stagione alla Sampdoria da protagonista prima di guardarmi attorno”

Abdelhamid Sabiri sta cercando di ritagliarsi un proprio ruolo con il Marocco ai Mondiali. Ma il giocatore è anche al centro di diverse voci di mercato. In particolare è stato accostato più volte alla Fiorentina.

Europacalcio.it ha contattato Ottmar Griffel, suo allenatore nella stagione 2015/2016 tra le fila dei tedeschi dello Sportfreunde Siegen, attualmente in quarta divisione. Quell’annata fu un trampolino di lancio per Sabiri, tanto che subito dopo venne acquistato dal Norimberga.

In quella stagione realizzò 18 reti: “Non lo facevo giocare mezzala – ha detto Griffel – bensì attaccante o anche numero 10. Pur sapendo che era in grado di giocare a centrocampo, in quel mio sistema di gioco si esprimeva meglio vicino alla porta. Era molto abile nel dribbling e anche già un fenomeno nel tiro da fuori, qualità che state ammirando anche oggi. Di tanto in tanto, quasi all’improvviso, tirava fuori dal cilindro quei siluri. A volte rimanevo stupito. Durante la stagione avevo capito che era uno con grande talento e che avrebbe fatto strada“.

Oggi Sabiri si trova in Liguria, ma ci sono concrete prospettive di mercato per lui, colorate di viola: “La situazione della Sampdoria non è in generale facile in questo momento. Ma io sono sicuro che si riprenderà…Se fossi in Abdelhamid, farei un passo alla volta e intanto finirei la stagione alla Sampdoria da protagonista. Dopodiché sì, mi guarderei attorno“.