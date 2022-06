“Grillitsch a zero è un affare: in Italia può anche crescere. Arnautovic? Per l’Austria c’è sempre stato e soprattutto possiede una qualità che hanno in pochi”

Michael Konsel, ex giocatore austriaco della Serie A, è stato intercettato da Radio Bruno per parlare dell’obiettivo di mercato della Fiorentina Florian Grillitsch. Inoltre, si è espresso anche sul suo connazionale Marko Arnautovic. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Grillitsch sarebbe davvero un grande acquisto per la Fiorentina. Ha grandissima qualità e personalità e secondo me può fare bene anche in Italia. E’ un centrocampista fortissimo di carattere e in Italia può migliorarsi: a zero è un affare”.

Poi su Arnautovic in ottica viola: “L’ho visto ogni tanto a Bologna: ha fatto bene. In Nazionale c’è sempre e vede la porta come pochi sanno fare: inoltre è un tipo grintoso“.