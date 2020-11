Guagni: “Prandelli? La Fiorentina aveva bisogno di cambiare, stavamo facendo proprio male. Nel mio futuro c’è solo il viola”

Il suo passaggio dalla Fiorentina all’Atletico Madrid nel corso dell’ultimo mercato ha fatto scalpore. Sta di fatto che ora Alia Guagni ha iniziato un’avventura che segnerà la sua carriera, direttamente in Spagna.

Intervistata dal Corriere dello Sport, la Guagni commenta anche il cambio di panchina avvenuto nella prima squadra gigliata maschile: “C’era bisogno di cambiare, perché stiamo facendo proprio male, purtroppo. Ma non so se sia la scelta giusta. Ad ogni modo è un campionato falsato per mille motivi e nel maschile può davvero succedere di tutto…di tutto, ma non esageriamo almeno per la Viola. Mi riferivo alle squadre di testa che se la giocheranno fino alla fine”.

La Guagni ha ben chiaro quello che l’aspetta più avanti: “Nel mio futuro c’è la Fiorentina, con cui spero sia stato solo un arrivederci. Questo ci siamo detti. Io voglio tornarci in qualsiasi veste, il mio futuro lo vedo qui”.