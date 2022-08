Gualco: “La Serie A è un sogno per Cremona. Mi auguro che Alvini segua l’esempio di Italiano”

Questo pomeriggio l’ex del difensore della Cremonese Luigi Gualco è intervenuto a Radio Bruno Toscana per fare il punto della situazione in casa grigionera alla viglia dell’esordio contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Queste le sue parole:

“Dopo 26 anni tutta la città aspettava questo miracolo, perche per una città come Cremonese la Serie A è un evento straordinario. Finalmente dopo un po’ di anni di sofferenze ci siamo riusciti: la scorsa stagione la squadra si è meritata sul campo la promozione. Che squadra si deve aspettare la Fiorentina? Ho sempre detto che il calcio di Agosto non è veritiero, anche se adesso si sono preparati prima a causa dei mondiali. Credo che i viola si troveranno davanti una squadra rinnovata ma con una mentalità vincente: allenatore nuovo, gran parte dei giocatori arrivati nelle ultime settimane. Siamo tutti curiosi di vedere cosa questa squadra potrà fare questa squadra. Tutte le partite hanno una storia a se e, soprattutto nel calcio, non sempre l’aspetto tecnico è quello determinante. Ci sono tante variabili”

Si è poi soffermato sui due tecnici: “Italiano sta facendo molto bene, anche perchè adesso ha la fiducia della società. Quando una società crede nel lavoro di una persona, questa sicuramente si esprime al meglio. Mi auguro che possa accadere la stessa cosa ad Alvini: mi aspetto che segua la sua filosofia di gioco, anche se dovrà conoscere la categoria e i nuovi arrivi.