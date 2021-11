La Juventus perde ancora: Zapata regala i tre punti a Gasperini. Tegola Chiesa per Allegri Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Pochi minuti fa si è concluso il quarto anticipo della 14esima giornata di campionato, allo Juventus stadium i bianconeri di Massimiliano Allegri ospitavano l’Atalanta di Giampiero Gasperini in una gara che sa di Champions League: dopo una gara equilibrata al novantesimo il risultato finale è 0-1 per gli ospiti.

Decisiva una rete al 28′ di Duvan Zapata: Djimsiti sfrutta un errore in disimpegno di Morata e serve il colombiano che davanti a Szczesny non sbaglia. Al termine del primo tempo esce per infortunio l’ex Fiorentina Federico Chiesa: per l’esterno si presume un infortunio muscolare. Nella ripresa i bianconeri, una copia sbiadita dell’ultima Juventus di Allegri, nonostante gli sforzi non riescono ad impensierire i nerazzurri e a ribaltare il risaltato. Dalle tribune dello stadium sono arrivati cori contro la squadra: “Tirate fuori i cog*****” è stato il mantra dei tifosi presenti sugli spalti.

Atalanta che sale al terzo posto a quota 28, al parimerito con l’Inter. Juventus, alla terza sconfitta nelle ultime cinque partite, resta a quota 21 con la Lazio e la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan 32, Inter, Atalanta 28, Roma 22, Fiorentina, Lazio, Juventus 21, Verona, Empoli 19, Bologna 18, Torino 17, Sassuolo, Venezia, Sampdoria 15, Udinese 14, Spezia 11, Genoa 9, Salernitana, Cagliari 8.