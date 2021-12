Guardiola ha scelto Vlahovic. In arrivo una maxi-offerta alla Fiorentina

Nei giorni scorsi la Fiorentina, tramite il dg Joe Barone, ha finalmente incontrato dopo diverse settimane Darko Ristic, il procuratore di Dusan Vlahovic. Il concetto emerso è che per la cessione dell’attaccante ci sarà da coinvolgere la società viola: le prove di forza da parte dell’entourage, in questo momento, non sono contemplate. Sembra comunque difficile che a gennaio Commisso possa toccare l’ingranaggio principale venda l’ingranaggio principale della Fiorentina, se ne riparlerà a giugno.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il club che sta raccogliendo sempre più informazioni su Vlahovic è il Manchester City. A differenza del Tottenham, che con il passare dei giorni è sembrato defilarsi sempre di più. I Citizens fanno sul serio: sul piatto potrebbe davvero finirci una pioggia di milioni e toccherà alla Fiorentina trovare il modo di procrastinare i tempi, arrivando dritta fino all’estate.