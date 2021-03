Guarente: “Il Milan con Pioli ha trovato tante certezze. Sarri a Firenze? Penso che potrebbe essere un grande “acquisto” per la Fiorentina”

L’ex centrocampista Tiberio Guarente, intervenuto a Lady Radio ha parlato di alcuni argomenti di attualità viola: “Sarri e Pioli? Due grandi allenatori già affermati in campo nazionale e internazionale. Pioli si merita i successi che sta avendo al Milan, è un tecnico che sa stimolare bene l’ambiente. I rossoneri quest’anno hanno trovato tante certezze. Sarri è un allenatore di altissimo livello, l’ho avuto a Empoli ed è uno dei pochi tecnici in Italia che ricerca il bel gioco. Fiorentina? Penso che potrebbe essere un grande acquisto per il club viola, con tutto il rispetto per Prandelli”.