Guccione a FN: “Abbiamo ancora la speranza che la Fiorentina possa partecipare al restyling di Campo di Marte. Porte apertissime ai viola. Sul murale per Astori…”

Quando i tifosi della Fiorentina potranno tornare dentro la propria casa attuale, ovvero lo stadio Franchi, potranno farlo praticamente senza limitazioni (a meno che non ci siano provvedimenti restrittivi per motivi di salute pubblica). Questo perché, e la notizia è di ieri pomeriggio, sono stati effettuati e portati a termine tutta una serie di lavori per rimettere in sicurezza la struttura.

“E’ un qualcosa che abbiamo detto che avremmo fatto in questi mesi – dichiara a Fiorentinanews.com l’assessore allo sport del Comune di Firenze, Cosimo Guccione – università e i nostri uffici hanno lavorato a pieno regime per arrivare a raggiungere questo obiettivo. Nei prossimi mesi arriveremo a raggiungere anche la capienza piena. Un bel segnale, un lavoro fatto, un bel messaggio in vista del ritorno, auspicato, dei tifosi allo stadio”.

A proposito di stadio, il Comune va avanti nella sua intenzione di intervenire per il restyling del Franchi e per il rifacimento di gran parte del quartiere di Campo di Marte: “Gli uffici stanno predisponendo una serie di documenti corposi in vista del concorso internazionale che faremo – continua Guccione – Nelle prossime settimane uscirà e ad inizio 2022 sapremo quale progetto avrà vinto. Abbiamo sempre detto che auspichiamo una collaborazione da parte della Fiorentina e speriamo che sia così, per il bene della squadra e della città. Porte apertissime per i viola. Un incontro con Commisso? Attualmente non credo sia previsto, il presidente sta seguendo da vicino le sorti della sua formazione ed è concentrato esclusivamente su questo”.

Intanto prosegue la raccolta fondi per la realizzazione di un murale dedicato all’ex capitano della Fiorentina, Davide Astori, che verrà realizzato in Via Canova all’Isolotto: “Abbiamo avuto un grande contributo iniziale da Esselunga e tanti tifosi hanno contribuito, c’è bisogno di un altro piccolo sforzo. Ringraziamo tutti coloro che stanno donando. So anche che Cure to Children e Fiorentina sono in contatto per questa vicenda. Siamo ottimisti sul buon esito di questo bel progetto”.