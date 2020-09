Guccione: “Franchi fino ad oggi utilizzato in sicurezza. Spenderemo subito 800mila euro per interventi non rinviabili sullo stadio”

Dopo quello di Dario Nardella (LEGGI QUI), arriva anche il commento dell’assessore allo sport Cosimo Guccione alla relazione presentata dall’Università di Firenze sul Franchi commissionata dallo stesso Comune di Firenze. Queste le sue parole: “Il documento incoraggia il restyling per avere un nuovo stadio Artemio Franchi. Oltre alla funzionalità c’è anche in gioco la sicurezza della struttura. Fino ad oggi però lo stadio è sempre stato utilizzato in sicurezza e le partite autorizzate. Ma non si può continuare in questo modo. Ci sarà un’opera straordinaria, costosa e impattante. Le spese per interventi non rinviabili le faremo subito e ammontano a 800mila euro”.

