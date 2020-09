Nardella: “La Fiorentina ha preso l’impegno di presentare progetto preliminare per il Franchi. Lo stadio ha serissimi problemi di sicurezza, urge intervento straordinario e profondo”

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha rilasciato a distanza di qualche ora dal confronto con il presidente viola, Rocco Commisso, le prime dichiarazioni in merito: “La Fiorentina, ieri, in una riunione molto proficua e positiva, ha preso l’impegno a presentare entro due mesi il progetto preliminare che, insieme, consegneremo al ministero. Noi ci atteniamo a questo. La riunione è andata, secondo me bene, il parlamento ci ha messo nelle condizioni di fare un gran lavoro. E poi c’è anche una novità importante, lo studio dell’Università di Firenze, che abbiamo commissionato, dal quale emerge che lo stadio ha dei serissimi problemi di sicurezza. Negli ultimi dieci anni abbiamo speso 600 mila euro ogni anno di soldi pubblici per consentirne la fruizione e per fare interventi di manutenzione straordinaria. Ma ora non possiamo più permetterci di andare avanti così. C’è bisogno di una soluzione definitiva attraverso un intervento straordinario e profondo”.

