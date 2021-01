Del Re: “Il decreto del Mibact sarà la base del concorso. Ecco le nostre idee per il restyling del Franchi”

L’assessore all’Ambiente del Comune di Firenze, Cecilia Del Re, ha detto la sua in seguito alla conferenza stampa del sindaco Nardella in merito al restyling dell’Artemio Franchi.

Queste le sue parole: “Firenze è Firenze, e l’area di Campo di Marte con la sua vocazione sportiva, lo stadio dell’architetto Nervi e i suoi spazi verdi è una delle aree più belle, con un potenziale ancora enorme da far emergere. Dopo tutti i tentavi degli ultimi anni di dare alla città uno stadio più funzionale insieme alle diverse proprietà di Fiorentina, oggi il Sindaco Dario Nardella ha annunciato un #concorso internazionale di progettazione per il restyling dello stadio Franchi e per Campo di Marte, che il Comune bandirà. Siamo pronti, dunque, a lavorare sul concorso per dare alla città uno stadio che possa accogliere i suoi tifosi e la sua squadra, esaltando le linee e le tecniche dell’architettura nerviana, rendendolo a norma Uefa e vivo tutti i giorni, come desiderato anche da chi ha risposto a Firenze Prossima; e per dare a Firenze e ai fiorentini nuove aree verdi, servizi e centri di aggregazione e di interesse che fanno parte di un nuovo capitolo dell’urbanistica di questa parte della città che abbiamo aperto. Un progetto che possa vedere architetti internazionali confrontarsi su questo fronte per far sì che lo stadio Franchi, insieme alle altre infrastrutture in corso di progettazione – come tramvia e parcheggi lato ferrovia – facciano di Campo Marte un nuovo centro cittadino, raggiungibile in 10 minuti di tramvia dalla stazione di Santa Maria Novella. Avremo modo di confrontarsi con la cittadinanza nel prossimo percorso di partecipazione verso il nuovo Piano Operativo, che partirà proprio dall’area di Campo di Marte, e il decreto del Mibact sarà la base del concorso. Avanti, passo dopo passo, ma senza smettere di guardare in alto e di giocare fino in fondo questa partita che ci aspetta”.