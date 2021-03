Guccione: “Obiettivo intervenire sul Franchi. Risorse attraverso il Recovery Fund”

Non solo Fiorentina. Firenze è città di sport, a tutto tondo. A margine della presentazione della stagione sportiva delle Volpi Rosse Menarini, società di Serie B di Basket in carrozzina, l’assessore allo Sport, Cosimo Guccione, è intervenuto parlando di stadio: “Come dice sempre il sindaco, il nostro obiettivo è quello di intervenire sullo stadio Franchi. Speriamo di ottenere risorse attraverso il Recovery Fund per poter garantire i migliori spazi possibili per tutto lo sport cittadino”.