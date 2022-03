Guccione: “Oggi giornata importantissima per Firenze. Il Viola Park procede..”

Questo pomeriggio l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione, durante un collegamento a Radio Bruno, ha sottolineato l’importanza della giornata di oggi per la città di Firenze: dalla visita delle istituzioni dell’area metropolitana al Viola park alla manifestazione per la pace in Santa Croce. Questo un estratto delle sue parole:

“Oggi è stata una giornata bellissima per Firenze. E’ iniziata stamani con la visita al Viola Marko, dove ho potuto costatare di persona, insieme a tanti altri amministratori locali, quanto il cantiere per il nuovo centro sportivo della Fiorentina stia procedendo velocemente. E’ un’occasione per vedere una nuova infrastruttura sportiva che sarà non ai livelli massimi italiani, ma addirittura a quelli europei. Una vera soddisfazione per la squadra della nostra città. Poi prima di andare alla manifestazione per la pace sono stato a Coverciano per una bella iniziativa: c’era il raduno della nazionale dei sindaci in vista degli europei. Infine la bellissima manifestazione in piazza Santa Croce con migliaia di persone, con il collegamento in diretta con Zelensky ed il sindaco di Kiev. Un appuntamento di cui sono felice di aver fatto parte”