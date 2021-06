“Guedes-Fiorentina, le cifre dell’affare. Gattuso ha chiesto il salto di qualità”

Il giornalista de La Nazione, Riccardo Galli, ha parlato del calciomercato della Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Guedes? Il suo caso è simile a quello di Amrabat: all’inizio le cifre erano alte, ma l’assenza di concorrenza le farà abbassare. La Fiorentina sta trattando per l’acquisto attorno ai diciassette milioni di euro: con i bonus si raggiungerebbero i venti milioni. Si tratta di bonus legati alla posizione in classifica della Fiorentina nel campionato 2021-22. Gattuso ha chiesto alla Fiorentina il salto di qualità. Il tecnico viola vuole giocatori forte e di spessore, non solo titolari ma anche riserve. Importante sarà il ritiro di Moena, dove Gattuso farà un casting per capire chi è all’altezza di una conferma in viola”.