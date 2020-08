Guerini ad una nuova avventura. Quando affermò: “Ero alla Fiorentina, noi e tutto il resto della Serie A guardavamo con ammirazione e quasi invidia il Catania”

Una nuova avventura per Vincenzo Guerini. L’ex team manager della Fiorentina è il nuovo responsabile dell’area tecnica del Calcio Catania. In una recente intervista a lasicilia.it ha dichiarato: “Quando ero alla Fiorentina, noi e tutto il resto della Serie A guardavamo con ammirazione e quasi invidia il Catania perché era una società che si è affacciata ed affermata in Serie A facendo buon calcio e realizzando ottimi profitti. Io mi domando come sia potuto succedere tutto ciò che è successo dopo, un vero disastro. Penso che anche a farlo apposta sarebbe stato difficile perché in una Serie A come quella di adesso, con 20 squadre e 3 retrocessioni, con una città e tifoseria come Catania, con un centro sportivo come Torre del Grifo, è impossibile che si sprofondi in questa maniera”.

