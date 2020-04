Guerini: “Chiesa? Fossi un calciatore ci penserei due volte a lasciare la Fiorentina. Alla società non conviene venderlo ora perché…”

L’ex Club Manager, giocatore e allenatore della Fiorentina, Vincenzo Guerini, è intervenuto all’interno della trasmissione CasaViola andata in onda su Toscana TV e Fiorentinanews.com. Guerini ha raccontato: “Io ho lavorato in due fasi nella Fiorentina e ci sono stato in tutto 15 anni. Il mio era un lavoro ma c’è stato anche un grande affetto nei confronti della maglia. Ho sempre fatto il mio lavoro con grande passione e un po’ mi è dispiaciuto per come sia finito questo legame. Nessuno però mi potrà togliere la gioia di essere stato in questa città e in questa società. Chiesa? Ho fatto per trent’anni l’allenatore e se c’è una cosa che non ho mai accettato è stata quella di tenere un giocatore controvoglia. Detto questo varrebbe la pena da parte della società di aspettare e tenere ancora Chiesa, vista la situazione economica e la svalutazione. Magari tra un anno ci potrebbe essere un rilancio. Fossi un calciatore adesso ci penserei due volte a lasciare la Fiorentina“.