Guerini: “Gran bella soddisfazione vincere contro la Juventus, fa piacere vedere come ci sono rimasti male a Torino, specialmente Nedved”

L’ex team manager (e calciatore) della Fiorentina, Vincenzo Guerini, intervenuto a CasaViola, trasmissione andata in onda ieri sera su Toscana TV e Fiorentinanews.com, è tornato a parlare della partita che ha chiuso, in maniera trionfale, il 2020 viola: “E’ stata una gran bella soddisfazione vincere a Torino per 3-0 contro la Juventus. Dobbiamo essere orgogliosi per quello che ha fatto la Fiorentina. Sembrava dovesse essere un dicembre a tinte fosche, in realtà la squadra ne è uscita alla grande. E poi fa anche piacere vedere come ci sono rimasti male a Torino, soprattutto Nedved“.

Un Nedved che ritorna dunque. Sempre ieri al vicepresidente della Juventus aveva riservato una bella frecciata anche il presidente viola, Rocco Commisso.