Guerini: “La comunicazione oggi è diventata fondamentale e su questo la Fiorentina non mi convince. Torreira? Le società non possono sempre abbassarsi i pantaloni difronte ai procuratori”

L’ex dirigente ed allenatore della Fiorentina Vincenzo Guerini ha parlato nel corso del Pentasport di Radio Bruno di tanti temi legati al mondo Viola. Dalla gestione societaria al caso Torreira si è espresso così:

“La società dovrebbe fare un comunicato per mettere a tacere le chiacchere e le voci. La comunicazione nel calcio d’oggi è fondamentale e questa proprietà non mi sembra che la stia usando correttamente. L’occasione di migliorare l’anno prossimo ci sarebbe, cercando la Champions o l’Europa League. I silenzi e la non chiarezza mi lasciano perplesso“.

Su Torreira ha commentato così: “Da una parte ha ragione la società perché non i procuratori non possono fare quello che vogliono. Non è bello calarsi i pantaloni difronte a questi soggetti. D’altro canto, ci vogliono giocatori come Torreira giocando in Europa con la terza competizione. Anche Amrabat non è da sottovalutare. Per non fallire c’è bisogno di 18 giocatori di pari livello”.