Guerini: “La società sta mantenendo le promesse fatte. Italiano è una certezza, sarà difficile trattenerlo nei prossimi anni”

L’ex dirigente della Fiorentina Vincenzo Guerini ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Il mercato viola è partito bene, sono arrivati giocatori di qualità e in cerca di rilancio. Il tutto in tempi brevi, e peraltro sembra che non sia ancora finita. La società sta mantenendo le promesse fatte. Con Jovic, Gollini e Mandragora ci possiamo divertire”.

E poi ha aggiunto: “Cabral conoscerà di più l’ambiente, sono sicuro che lui e Ikonè faranno meglio dell’anno scorso. Italiano poi è una certezza, con lui in panchina la Fiorentina darà fastidio a tutti. Credo che abbia dimostrato di essere tra gli allenatori più promettenti, la difficoltà sarà proprio trattenerlo nei prossimi anni”.