Guida si dimostra attento sui contatti dubbi in area di rigore e usa lo stesso metro per tutta la gara

Fiorentina-Milan, anticipo della tredicesima giornata della Serie A, è stata diretta dal Sig. Marco Guida della Sezione di Torre Annunziata, coadiuvato dagli assistenti Tolfo e Vono, Davide Massa al VAR. Gara pimpante, al 5′ Ibrahimovic è gia in rete, per fortuna della Fiorentina l’assistente Tolfo alza la bandierina per segnalare fuorigioco, il VAR conferma. Al 36′ manca l’ammonizione a Kjaer che rifila un pestone a Vlahovic.

Si passa alla ripresa, al 56′ contatto dubbio in area tra Ibrahim Diaz e Terracciano, il fuorigioco di partenza dello spagnolo toglie ogni dubbio. Al 64′ contatto in area Giroud–Odriozola, per Guida non c’è nulla e sembra la decisione più opportuna, appare corretta anche la scelta sul contatto al 77′ tra Saponara e Messias in area rossonera, è il numero 8 viola che impatta la gamba dell’attaccante del Milan.

Al 95′ giallo per un faccia a faccia sia a Theo Hernandez che Castrovilli. Buona la prestazione della squadra arbitrale, poche sbavature, usa lo stesso metro per tutta la gara e non entra e cartellini se non nei minuti di recupero. Bravo Guida nella valutazione dei contatti in area che scatenano le proteste sia dei viola che dei rossoneri.