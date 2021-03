Guidi: “Chiesa ha caratteristiche che lo rendono unico, ha tutto per essere capitano nella Juventus. Quando era nella Fiorentina di Sousa…”

Federico Chiesa al centro delle cronache nazionali. L’ex Fiorentina è cresciuto molto a suo tempo in viola, grazie alle cure di Federico Guidi che è stato suo allenatore quando era in Primavera: “Le sue caratteristiche lo rendono unico a livello nazionale ma anche nel resto d’Europa – racconta Guidi a Tuttomercatoweb – È veloce, forte fisicamente e ha anche una capacità di dribbling verso destra e sinistra”.

Un aneddoto sulla personalità del ragazzo: “Quando giocava nella Fiorentina di Paulo Sousa, che lo portò in prima squadra fin dall’inizio, decise comunque di prendersi la responsabilità di tornare in Primavera per la sfida proprio contro la Juve risultando decisivo. Ha una forte personalità e non fugge mai davanti alle proprie responsabilità”.

Da possibile simbolo della Fiorentina a capitano della Juventus? Per Guidi l’ex viola potrebbe fare questo percorso: “Se guardo in prospettiva, non gli manca niente per assumersi questo tipo di responsabilità. È un ragazzo molto umile e che dimostra da sempre un grande spirito di sacrificio. Non mi stupirebbe vederlo leader anche in un grande club come quello juventino”.