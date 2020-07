Guidi inizia l’avventura alla Casertana ed è pronto a portarsi dietro una bella fetta dell’ex Primavera viola

Nuovo incarico in Serie C per Federico Guidi, ex tecnico della Primavera della Fiorentina ma anche di Under 19 e Under 20 azzurra: da poche settimane è l’allenatore della Casertana. Secondo Il Mattino il tecnico toscano potrebbe portarsi dietro alcune vecchie conoscenze del vivaio viola, come Erald Lakti e Marco Meli, reduci dall’esperienza in prestito al Gubbio, allenato a inizio di questa stagione proprio da Guidi.

