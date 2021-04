Guidolin vede già Vlahovic con la maglia del Milan e lo avverte: “Per giocare a San Siro serve personalità”

L’ex allenatore e oggi commentatore di Dazn Francesco Guidolin ha parlato dell’attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic nell’ottica di un possibile passaggio al Milan: “Al di là delle caratteristiche tecniche, fisiche o tattiche, l’importante sarà il carattere. Per giocare con la maglia del Milan a San Siro serve personalità, non è facile e la pressione è notevole. Servono qualità umane e una forza dentro che ti consentano di giocare in un club di questo tipo. Mi auguro che Vlahovic riesca a esprimere tutto il suo potenziale”.