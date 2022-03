“Ha giocato come ala, come centrocampista, come centravanti…si adatta in tutte le posizioni”: Nico Gonzalez è un crack!

Il portale Bolavip Argentina celebra il gol e la partita del viola Nicolas Gonzalez contro il Venezuela, vinta per 3-0 dall’Albiceleste. In particolare, viene esaltata l’adattabilità del classe ’98 che “Ha giocato come laterale, centrocampista, esterno, centravanti”.

✅ Jugó de lateral

✅ Jugó de volante

✅ Jugó de extremo por ambas puntas

✅ Jugó de delantero Nico González se adapta a todas las posiciones, deja el alma por los colores y rinde SIEMPRE. CRACK 💪 pic.twitter.com/gVMbF8c5WO — Bolavip Argentina (@BolavipAr) March 27, 2022

“Nico Gonzalez si adatta in tutte le posizioni, dà l’anima per la maglia e rende sempre. Crack” è questa la definizione che in patria danno del talento della Fiorentina, che spera di averlo carico in questo modo al rientro a Firenze. Perchè se in nazionale, Nico si esalta e riesce a segnare, in maglia viola ancora non ha forse espresso tutto il suo potenziale offensivo.