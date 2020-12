Ha più bisogno Ribery di Vlahovic o Vlahovic di Ribery?

C’è un tormentone che a Firenze va avanti ormai purtroppo da diversi anni, da quando Kalinic lasciò la Fiorentina (eravamo nel 2017): la ricerca del centravanti. Il croato, pur non essendo un bomber in senso assoluto, è stato l’ultimo però a ricordare le caratteristiche della prima punta, in grado di accompagnare e di concludere l’azione ma anche di gestire il pallone. E il problema è stato trasferito anche ai nuovi attaccanti odierni, con Vlahovic che a questo punto sembra essere il prescelto di Prandelli. Il serbo è stato messo nel mirino più volte nelle ultime settimane per la sua immaturità tattica, qualche difetto nella protezione del pallone e la poca freddezza sotto porta.

E’ vero anche però, che al suo fianco più che dei veri Ribery e Callejon ci sono stati due fantasmi finora: il francese non è mai stato quello della scorsa stagione, con l’eccezione del secondo tempo con l’Inter. Lo spagnolo paga una condizione fisica arretratissima rispetto ai suoi standard ma di fatto nessuno dei due sta supportando il giovane attaccante. Che di colpe ne ha ma che di altrettanto aiuto avrebbe bisogno: chi ha più necessità in definitiva? Ribery di avere uno stoccatore efficiente o Vlahovic di avere un assist man frizzante e costante nell’azione.