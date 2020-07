Ha scelto Commisso: la vittoria, la decisione e quella chiamata a Iachini

Nei grandi amori non c’è bisogno di tempo per tempo per prendere decisioni. Anche nella vicenda Fiorentina-Iachini, Infatti, è stato tutto rapido e immediato.

Se nei giorni scorsi il Presidente Rocco Commisso ancora non aveva deciso il nuovo allenatore Viola, gli sono bastate appena dodici ore per confermare Beppe Iachini.

Dopo la bella e rotonda vittoria sul Bologna, infatti, la società aveva informato il tecnico marchigiano di volerlo confermare sulla panchina viola.

La conferma, poi, è arrivata in tarda mattinata quando Rocco Commisso, alle prime luci dell’alba newyorkese, ha chiamato Iachini per notificargli la decisione.

Una decisione presa in tutta autonomia dal presidente Viola che ha voluto premiare Iachini lasciandolo alla guida della Fiorentina.