Halkett: “Se vogliamo qualificarci dobbiamo provare a fare punti con la Fiorentina. Non possiamo fare affidamento sulla trasferta di Firenze per fare risultato”

Tra una settimana esatta, la Fiorentina sarà attesa ad una trasferta in terra di Scozia, per affrontare gli Hearts. Ad Edimburgo si parla già di quel match. Lo ha fatto il difensore Craig Halkett che ha parlato con Edinburg Live Sport: “Il Bakasehir è una squadra molto buona e lo stesso si può dire della Fiorentina. Sarà una partita difficile, ma se vuoi qualificarti devi provare a fare punti in casa. Non puoi fare affidamento sull’andare a Firenze o Istanbul per cercare di fare risultato”.

Poi ha aggiunto: “Gli Hearts si esprimono bene al Tynecastle. I nostri tifosi rendono difficile la vita per le squadre in trasferta”.