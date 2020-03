Hancko e Ranieri lottano per un futuro in viola. E c’è un terzo incomodo…

Se c’è un ruolo che numericamente abbonda nella rosa della Fiorentina attuale, è quello del terzino sinistro. Dalbert è arrivato in prestito dall’Inter e al termine della stagione si deciderà sulla sua permanenza, mentre Biraghi ha fatto il percorso inverso. Due sono invece i calciatori in prestito a farsi le ossa, per convincere la Fiorentina a scommettere su di loro per il futuro. David Hancko, dopo una stagione di ambientamento e poco spazio in cui aveva dato buone sensazioni, si è spostato allo Sparta Praga. Il classe ’97 slovacco, titolare in Nazionale, ha alternato buone prove a tanta panchina. Ciò che fa maggiormente riflettere tuttavia, è il fatto che con il club abbia quasi sempre agito da difensore centrale.

Il duttile Luca Ranieri, fresco di rinnovo con la Fiorentina, all’Ascoli ha debuttato alla grande, per poi fermarsi subito a causa di un infortunio non banale al malleolo, che lo ha costretto all’operazione. I due calciatori dovranno essere valutati per il futuro della Fiorentina, ed il loro operato è sotto la lente di ingrandimento dei dirigenti viola. A loro è destinato ad aggiungersi il sopra citato Biraghi, che salvo sorprese verrà rispedito a Firenze dall’Inter. Più indietro ad oggi il serbo classe ’99 Aleksa Terzic, mentre appare del tutto fuori dal progetto l’uruguaiano Maxi Olivera, mai riuscito ad imporsi in maglia gigliata.