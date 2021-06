Hancko torna subito in Italia? Macché, sentite il procuratore: “David non si muove da qui, è innamorato dello Sparta Praga”

Lo Sparta Praga lo aveva riscattato definitivamente dalla Fiorentina appena 12 giorni fa, sborsando nelle casse viola una cifra introno ai 2.5 milioni. David Hancko però, in queste ore, è stato accostato nuovamente a squadre italiane tra cui il Torino. Non si è fatta però attendere la smentita del procuratore Sasha Huet Baranov, che a tuttomercatoweb.com ha detto: “Quest’estate il ragazzo non si muove da Praga. Il club crede molto in lui e per questo vuole rimanere ancora in Repubblica Ceca. David è innamorato dello Sparta e non ci sono possibilità che vada altrove”.