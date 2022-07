Hell Raton: “Ho il giglio viola nel cuore. Gollini? Giocatore e musicista, tanta stima per lui” VIDEO FN

Ai margini dell’evento al Viola Village ha parlato ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com, il musicista e produttore Hell Raton. Anche alcune battute sulla squadra viola e il portiere viola Pierluigi Gollini, suo collega nel mondo della musica:

“E’ stato un bel momento al ritiro della Fiorentina, per me è la prima volta addirittura in montagna. Ho nel cuore il giglio di Firenze, il viola è anche il colore della Machete Gaming. Gollini? Giocatore e musicista, tanta stima per lui. Nico Gonzalez è sudamericano come me, ma lui è forte. Quando sono venuto in Italia i miei pretendevano giocassi a calcio, ma sono bravo soltanto a gonfiarli i palloni”.