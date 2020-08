Higuain intanto continua a litigare con la Juventus ma il suo ingaggio spaventa la Fiorentina

Sogno per alcuni, calciatori sulla via del tramonto per altri: Gonzalo Higuain è uno dei nomi forti per l’attacco della Fiorentina ma certamente anche uno dei più complessi. L’ingaggio da 7,5 milioni netti parla da sé e non è certamente affrontabile per la società viola. Il Pipita dal canto suo potrebbe anche ridurre le pretese ma in ogni caso vuole una buonuscita dalla Juve, per rinunciare all’ultimo anno di contratto: è su questo che le parti sono in disaccordo, secondo Tuttosport. Il mercato intorno all’argentino non sta propriamente decollando per altro e per arrivare ad un accordo sulla risoluzione la strada sembra ancora lunga.

0 0 vote Article Rating